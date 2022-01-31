Курортный сбор Кисловодска в 2021 году превысил 105 миллионов рублей

В 2021 году курортный сбор Кисловодска составил более 105 миллионов рублей. Это абсолютный рекорд по России, Сочи и курорты Алтайского края собрали значительно меньше. Кисловодск славится своими природными пейзажами и санаториями.

Курортный сбор - налог, который платят туристы, приезжающие в Ставропольский край. Раньше налог должны были платить и жители региона при заселении в санатории и гостиницы, но в 2022 году это правило уже не действует.

На средства курсбора обычно благоустраивают общественные места городов-курортов, улучшают инфраструктуру, ремонтируют здравницы и бюветы.

- В этом году за счет курортного сбора создадим проекты по благоустройству горы Кольцо и улицы Парковый Пешеход, создадим сквер и пешеходную зону между проспектом Ленина и улицей Вокзальной. С каждым годом туристический поток в наш город увеличивается, поэтому уверен, что в ближайшие годы нам удастся реализовать множество оригинальных проектов в части курортной инфраструктуры, - заявил мэр Кисловодска Евгений Моисеев.