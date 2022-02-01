Число зараженных коронавирусом за сутки на Ставрополье упало до 1129 человек

В Ставропольском крае за прошедшие сутки медики выявили 1129 новых случаев коронавирусной инфекции, общее число зараженных с начала пандемии составило 144,8 тысяч человек. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в официальном инстаграм-аккаунте.

- Общий уровень заболеваемости стабилизируется. Однако вызывает озабоченность то, что около трети выявленных вчера фактов передачи инфекции - это заболевание у детей, - написал чиновник.

За сутки в региональные больницы поступило 128 новых пациентов, 687 человек выздоровели от коронавируса, 11 - скончались. Многие болеют штаммом "омикрон", при котором низкий уровень госпитализации, но высокая заболеваемость.

- Сегодня мы расширяем возможности для оказания медпомощи и в амбулаторных условиях, и в стационарах. Краевой резерв COVID-коек будет увеличен уже в ближайшие дни, - резюмировал Владимиров.