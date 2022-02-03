Медики Ставрополья зафиксировали 1404 новых случая коронавируса в регионе

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в официальном инстаграм-аккаунте сообщил, что к утру 3 февраля в регионе коронавирусом заболели еще 1404 человека. Общее число зараженных достигло отметки в 147,5 тысяч человек.

- Количество выздоровевших за прошедшие сутки увеличилось на 760 человек, за все время с болезнью смогли справиться 127,6 тысячи наших земляков, - написал Владимиров.

Из всех заболевших госпитализация потребовалась 190 ставропольцам. Также отметим, что за сутки коронавирус диагностировали у 458 детей.

К сожалению, 13 человек скончались. Летальность остается на прежнем низком уровне, но не сходит до нуля.