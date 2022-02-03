Минпромторг России поддержал идею создания новых ОЭЗ на Ставрополье

В Ставропольском крае планируют открыть еще одну особую экономическую зону при поддержке Минпромторга России. Этот вопрос обсудили министр Денис Мантуров и губернатор региона Владимир Владимиров.

По словам Мантурова, если строить производства на территории таких зон, это сильно ускорит их возведение, и работа стартует гораздо раньше. Напомним, особая экономическая зона - это территория с особым юридическим статусом, часто этот статус выражается в льготных налоговых или таможенных условиях для предпринимателей.

- Успешная реализация данного проекта позволит решить задачи социально-экономического развития как самого Ставропольского края, так и близлежащих республик. Минпромторг окажет региону необходимую поддержку в реализации проекта, - заявил министр.

Зоны появятся в Шпаковском и Минераловодском округах.