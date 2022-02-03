Прокуратура собрала перевозчиков и Миндор на обсуждение торгов по Ставрополю

Фото: прокуратура СК

Заместитель прокурора Ставрополья Михаил Быстров провел встречу с индивидуальными предпринимателями, которые занимались перевозкой пассажиров в Ставрополе, и замминистра дорожного хозяйства и транспорта. Участники обсуждали, как ведомство провело торги за права на оказание услуги.

- В ходе встречи обсуждены имеющиеся проблемы в сфере организации пассажирских перевозок в Ставрополе, возникшие после проведения министерством открытого конкурса на право осуществления пассажирских перевозок, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Ставрополья.

Фото: прокуратура СК

Надзорное ведомство продолжает проверять ситуацию. Ситуация взята на особый контроль.