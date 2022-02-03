В Ставрополе врачи скорой госпитализируют только каждого 10-го пациента с коронавирусом

Главный врача Станции скорой помощи Ставрополя Антон Фарсиянц рассказал, что в день около 100 звонков в диспетчерскую от людей с симптомами ковида дежурные специалисты передают в поликлиники, поскольку проявления болезни, которые описывают звонящие, не столь серьезны, чтобы к ним выезжала бригада врачей. В большинстве случаев это просто температура и общее недомогание, характерное для первых дней болезни.

- Количество поступающих звонков сейчас значительно увеличилось, но большую часть из них мы передаем в поликлиники. Люди не понимают, что скорая работает для тяжелых пациентов - тех, у кого несбивающася температура выше 38,5 градусов, одышка, стеснение в груди, кашель, - рассказал "КП"-Ставрополь Антон Фарсиянц.

С 27 января в крае в сутки фиксируют свыше 1000 случаев заболевания коронавирусом. Но, как показывает практика, заболевшие переносят «омикрон» легче, чем его предшественника - «дельту». Раньше, по словам Фарсиянца, на 400 вызовов в Ставрополе приходилось 100- 200 госпитализаций в коронавирусные стационары. А сейчас в стационарном лечении нуждается лишь каждый десятый из тех, кто вызывает скорую в Ставрополе.

- Большинству больных не требуется помощь бригады скорой помощи. Им нужно обращаться в поликлинику к терапевту, который должен расписать лечение, - поясняет главврач скорой.