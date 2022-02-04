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Происшествия4 февраля 2022 10:59

Ставропольца со шрамом на щеке объявили в розыск за особо тяжкие преступления

Он подозревается в применение сексуальных действий
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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Фото: Следком Ставропольского края

Фото: Следком Ставропольского края

В Следкоме Ставропольского края сообщили о розыске мужчины на территории региона, который подозревается в особо тяжких преступлениях. Против него уже возбудили уголовное дело по статье "иные действия сексуального характера". Детали пока не разглашаются.

- В настоящее время следователями СКР и сотрудниками УМВД России по СК проводятся проверочные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности и местонахождения подозреваемого, - сказано в сообщении ведомства.

Из особых примет у мужчины шрам на правой щеке. Следователи просят сообщать любую информацию о местонахождении преступника.

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