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Общество5 февраля 2022 9:29

Ставропольцам напомнили об опасности выхода на тонкий лед водоемов

В преддверии каникул губернатор попросил родителей поговорить с детьми о правилах безопасности
Алина МАКСИМОВА
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Жителей Ставропольского края предупредили об опасности выхода на тонкий лед, которым сейчас покрыты водоемы региона.

Лед стал таять из-за потепления в крае, особенно тонкой ледяная корка стала у берегов водоемов. Выходить на лед сейчас особенно опасно.

В преддверии февральских каникул губернатор СК попросил родителей поговорить с детьми о мерах безопасности.

- Уважаемые родители, пожалуйста, поговорите с ними! Впереди февральские каникулы, - обратился глава региона Владимиров к жителям края. - Давайте вместе сделаем все, чтобы для маленьких ставропольчан они прошли безопасно.

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