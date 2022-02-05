Ставропольцам напомнили об опасности выхода на тонкий лед водоемов

Жителей Ставропольского края предупредили об опасности выхода на тонкий лед, которым сейчас покрыты водоемы региона.

Лед стал таять из-за потепления в крае, особенно тонкой ледяная корка стала у берегов водоемов. Выходить на лед сейчас особенно опасно.

В преддверии февральских каникул губернатор СК попросил родителей поговорить с детьми о мерах безопасности.

- Уважаемые родители, пожалуйста, поговорите с ними! Впереди февральские каникулы, - обратился глава региона Владимиров к жителям края. - Давайте вместе сделаем все, чтобы для маленьких ставропольчан они прошли безопасно.