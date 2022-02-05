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Общество5 февраля 2022 13:29

Ставропольские аграрии готовятся к посевной кампании

Работы начнутся в первые «февральские окна»
Алина МАКСИМОВА
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Ставропольские аграрии готовятся к посевной кампании и уже в первые «февральские окна» техника выйдет в поля. В планах - сев яровых на площади в миллион гектаров. Об этом на своей странице в социальных сетях рассказала губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

- Уже практически завершена заготовка семян, ремонт сельхозтехники, закупка топлива. Активно пополняются запасы минеральных удобрений, - написал глава региона.

Отмечается, что удобрения заготавливаются в том числе и в рамках подписанного соглашения между Правительством края и ключевыми производителями удобрений.

- Делаем все от нас зависящее для нормального старта нового сельхозсезона, - отметил губернатор. - Дело за малым - осталось дождаться погоды.

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