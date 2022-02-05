В Андроповском районе Ставрополья реализуют девять народных проектов

В Андроповском районе Ставропольского края реализуют девять проектов благоустройства, которые были предложены местными жителями. Основные средства на реализацию проектов будут выделены из краевого бюджета, часть финансовых затрат возьмут на себя селяне.

Об этом сообщает управление по информполитике Правительства Ставропольского края.

Так, в селе Куршава и поселке Новый Янкуль будут благоустроены площади перед сельскими домами культуры. В Казинском сельском ДК заменят деревянные окна и двери на пластиковые. В селе Султан обустроят площадку для проведения ярмарок. В Алексеевском и Крымгиреевском появятся пешеходные дорожки, а в Каскадном – новая спортплощадка. Зоны отдыха планируют благоустроить в селах Водораздел и Красноярское.

За пять лет в Андроповском округе в рамках программы реализовано 53 проекта, из них 13 в 2021 году.