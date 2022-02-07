Весенний ямочный ремонт на Ставрополье начнется после 20 февраля

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил завершить подготовительный этап к весеннему ямочному ремонту к 20 февраля. В это время будут разрабатывать график работ, составлять смету и т.д.

- Необходимо оперативно завершить подготовку, чтобы с наступлением тепла в каждой территории смогли приступить к оперативному весеннему ремонту дорог, - заявил Владимиров.

Отметим, весенний ямочный ремонт является обязательным ежегодным мероприятием. Ставропольский край является одним из лидеров по качеству дорог среди регионов.