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Общество7 февраля 2022 14:01

Весенний ямочный ремонт на Ставрополье начнется после 20 февраля

К этому времени должны завершить все необходимые приготовления
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил завершить подготовительный этап к весеннему ямочному ремонту к 20 февраля. В это время будут разрабатывать график работ, составлять смету и т.д.

- Необходимо оперативно завершить подготовку, чтобы с наступлением тепла в каждой территории смогли приступить к оперативному весеннему ремонту дорог, - заявил Владимиров.

Отметим, весенний ямочный ремонт является обязательным ежегодным мероприятием. Ставропольский край является одним из лидеров по качеству дорог среди регионов.

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