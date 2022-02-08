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Общество8 февраля 2022 8:13

На Ставрополье за сутки скончались 13 человек с коронавирусом

Вирус подтвердился еще у 1045 жителей края
Алина МАКСИМОВА
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На Ставрополье за прошедшие сутки скончались 13 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция». Об этом на своей странице в социальной сети сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

- К большому сожалению, все еще есть летальные исходы на фоне COVID-19. Соболезную родным скончавшихся, - отметил глава региона.

Также за минувшие 24 часа вирус подтвердился еще у 1045 жителей края. За все время пандемии число заболевших коронавирусом на Ставрополье достигло 155288 человек.