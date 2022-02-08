Минздав Ставрополья отчитался о работе амбулаторного звена в условиях пятой волны пандемии

Минздрав Ставрополья рассказал о том, как работают поликлиники региона в условиях пятой волны пандемии.

Так, по данным регионального минздрава, по состоянию на 8 февраля 2022 года под наблюдением медиков находятся 27,3 тысячи жителей края. При этом 13,8 тысяч подхвативших коронавирус наблюдаются амбулаторно.

В колл-центры первой линии (по единым федеральным номерам 122 и 880020603) поступает до 2,2 тысяч звонков в сутки, в начале января 2022 года насчитывалось не более 500 обращений в сутки. На звонки, поступающие на первую линию, отвечают 100 операторов из МФЦ и информационно-аналитического центра минздрава СК.

Количество телефонных обращений в колл-центры медучреждений края выросло с 300 в сутки до одной тысячи только за первую половину дня. На сегодняшний день создано 48 колл-центров в поликлиниках и больницах края, в том числе и детских. Здесь работают 266 операторов и 118 волонтеров.

- Крупные поликлиники сейчас обслуживают на дому до 300 больных коронавирусом, амбулаторное звено в крае мобилизовано максимально, - рассказала на брифинге в краевом правительстве первый заместитель министра здравоохранения СК Наталья Звягинцева.

Звягинцева отметила, что из-за высокой нагрузки поликлиники переведены на новый график работы. Теперь пациенты могут обратиться за помощью до 22 часов.

График работы изменен также в государственных и частных ПЦР-лабораториях. Специалисты этих медучреждений работают круглосуточно. Только за прошедшие сутки проведено более 11 тыс. тестов на коронавирус.

Также закуплены 75 тыс. иммунохроматографических экспресс-тестов (ИХА) для определения антигенов у беременных женщин. Тесты переданы бригадам скорой помощи для принятия решения о госпитализации. В ближайшее время решится вопрос о закупке еще 100 тысяч таких тестов.

Для больных коронаиврусом, которые лечатся дома, создан и постоянно пополняется запас необходимых лекарств. В стационарах развернуто максимальное количество коек для ковид-пациентов – 4189, свободными остаются порядка 21%.

Замглавы регионального минздрава отметила, что главным способом уберечь себя и близких от заражения по-прежнему остается вакцинация. На сегодняшний день полный курс вакцинации прошли более одного миллиона ставропольцев, первым компонентом привиты порядка 1,3 млн человек. Иммунизацией охвачено около 73% всего населения края.