На Ставрополье для выявления омикрона у беременных закуплено 75 тысяч тест-систем

На Ставрополье коронавирус у беременных выявляют с помощью экспресс-тестов. Тесты переданы бригадам скорой помощи для принятия решения о госпитализации беременных с симптомами коронавирусной инфекции.

- Закуплены 75 тыс. иммунохроматографических экспресс-тестов (ИХА) для определения антигенов у будущих мам, - рассказала на брифинге первый заместитель министра здравоохранения СК Наталья Звягинцева.

По словам Звягинцевой, в ближайшее время будет решен вопрос о приобретении еще 100 тысяч экспресс-тестов.

Тем временем ПЦР-лаборатории края переведены на круглосуточный режим работы. Только за минувшие сутки специалистами проведено порядка 11 тысяч тестов на наличие коронавирусной инфекции.