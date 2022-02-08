На Ставрополье закуплены детские формы бесплатных лекарств для лечения омикрона

На Ставрополье продолжает действовать мера господдержки по обеспечению населения бесплатными препаратами для лечения коронавирусной инфекции на дому.

Только с начала года из краевой казны на эти цели выделено 59,9 млн рублей. Из федерального бюджета с октября 2020 года регион получил 756 млн рублей.

С учетом роста заболеваемости среди детей закуплены также и детские формы лекарств для лечения коронавируса. Приобретены и доставлены в государственную аптечную сеть края: противовирусные, жаропонижающие и антибактериальные препараты в соответствующих дозировках.

Лекарства можно получить по назначению врача после осмотра и уточнения тяжести заболевания.

- Препараты могут быть доставлены родственниками больных или волонтерами и медперсоналом, - пояснила заместитель министра здравоохранения СК Наталья Звягинцева.