На Ставрополье за стуки выявили 1750 зараженных COVID-19

На Ставрополье за прошедшие сутки коронавирус подтвердился еще у 1750 жителей края. Общее число заболевших за все время пандемии составило 157038 человек. Также за прошедшие 24 часа от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 14 человек.

Число выздоровевших увеличилось на 1246 и составило 133237. Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал глава Ставрополья Владимир Владимиров, отметив, что пятая часть ковид-коек пока свободна.

- Уровень заболеваемости в начале недели колеблется. Несмотря на это, нагрузка на стационары растет незначительно – пятая часть коек в COVID-госпиталях свободны, - сообщил губернатор.

Владимиров напомнил о важности соблюдения эпидпрофилактики и вакцинации.