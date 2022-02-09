В Ставропольском крае за сутки госпитализированы 13 детей с коронавирусом

В Ставропольском крае за сутки госпитализированы 13 несовершеннолетних с диагнозом «коронавирусная инфекция». Всего за минувшие 24 часа вирус подтвердился у 498 детей. Общее число заразившихся несовершеннолетних превысило отметку в девять тысяч человек.

Обновленные данные по заболеваемости коронавирусом среди несовершеннолетних разместил на своей странице в социальной сети губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Глава региона отметил, что в крае продолжается иммунизация детского населения против COVID-19.

- В общем числе иммунизацию вакциной "Спутник-М" прошли 1910 детей, - сообщил губернатор.

Прививка ставится несовершеннолетним только с разрешения родителей.