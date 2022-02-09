Комбинат прохладительных напитков реконструируют в Предгорном округе Ставрополья

На Ставрополье в поселке Подкумок Предгорного округа приступят к реконструкции комбината по производству прохладительных напитков.

- Планируется строительство дополнительных помещений для отдельного хранения сырья и готовой продукции, - сообщает управление по информполитике правительства Ставропольского края.

На эти цели предусмотрено более 30 млн рублей.

Комбинатом выпускается более 70 видов безалкогольной продукции, в том числе лимонады, минеральная вода и чаи.

- Со складов комбината порядка 4 миллионов бутылок ежедневно отправляются в магазины по всей стране. После реконструкции объемы производства планируют увеличить вдвое, - пояснил глава Предгорного округа Николай Бондаренко.