На Ставрополье в 2022 году обновят более 132 километров дорог

В 2022 году на Ставрополье планируется обновить более 132 километров дорог. Работы будут проводиться в разных районах края в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщил глава региона Владимир Владимиров.

- Первоочередное внимание сегодня небольшим, но важным для людей дорогам. Проселочным, подъездным и особенно тем, что ведут к социальным объектам. Поэтому до 60% дорожного фонда края направляем муниципалитетам, - рассказал губернатор.

В частности, в рамках нацпроекта в Ставрополе будет отремонтирован участок дороги по Ленина по направлению к крайбольнице.

В Изобильном отремонтируют дорогу к школе по улице Калинина. Ремонт дорог пройдет также в селе Казьминском и хуторах Васильевском и Андреевском, отремонтируют также дорогу к селу Надзорному.

Несколько дорог приведут в порядок и в Михайловске. Так, здесь отремонтируют дороги по улицам Ленина и Гоголя.