На Ставрополье в 2022 году девять семей получат жилищные сертификаты

В 2022 году жилищные сертификаты получат девять ставропольских семей.

На получение сертификатов могут рассчитывать льготные категории граждан, включая чернобыльцев, вынужденных переселенцев, северян. Об этом сообщает управление по информационной политике Правительства Ставропольского края.

В 2022 году жилье по господдержке получат шесть семей из числа чернобыльцев, две семьи – вынужденных переселенцев и одна семья северян.

Общая сумма, на которую в текущем году будут улучшены жилищные условия льготников, составляет 34 млн рублей.