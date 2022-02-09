В Кисловодске направят 40 млн рублей на закупку оборудования для новой школы

В Кисловодске новую большую школу оснастят современным оборудованием. На эти цели направят более 40 млн рублей. Пока школа на 1000 мест находится на этапе строительство, но вопрос о выделении средств для закупки оборудования уже обсудили в городской думе.

- Депутаты городского парламента единогласно проголосовали за внесение поправок в городской бюджет. На приобретение школьного оборудования направят 44,7 миллиона рублей, - сообщает пресс-служба администрации Кисловодска.

Глава курортного города отметил, что для школы будет закуплена только лучшая техника, в том числе специализированное оборудование для проведения опытов на уроках физики и химии.

- Уверен, в сентябре этого года наши дети пойдут в лучшую школу Ставрополья. Хочу поблагодарить депутатский корпус города за поддержку этой инициативы, - сказал Евгений Моисеев.