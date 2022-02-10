Северный Кавказ
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в СтаврополеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в СтаврополеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
+1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия10 февраля 2022 8:01

Замначальника уголовного розыска полиции Кисловодска предстанет перед судом

После возбуждения уголовного дела Армена Цатуряна уволили
Антон ШАПОВАЛОВ
Антон ШАПОВАЛОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)

ГСУ СКР по СКФО закончило расследовать уголовное дело против бывшего заместителя начальника уголовного розыска ОМВД России по Кисловодску Армена Цатуряна и его двух сообщников Яниса Попова и Михаила Агафонова. Их обвиняют в покушении на мошенничество в особо крупном размере, передает пресс-служба СКР.

22 октября 2020 года Цатурян, Попов и Агафонов ввели в заблуждение гражданина Куликова, пообещав за вознаграждение закрыть его уголовное дело. Цена вопроса - 3,4 млн рублей. При этом у мужчин не было такой возможности, потому что дело расследовала полиция Пятигорска. При передачи денег группу задержали.

- Расследование уголовного дела осуществлялось во взаимодействии с ГУСБ МВД России и УФСБ России по Ставропольскому краю. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сказано в сообщении СКР.