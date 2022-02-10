Замначальника уголовного розыска полиции Кисловодска предстанет перед судом

ГСУ СКР по СКФО закончило расследовать уголовное дело против бывшего заместителя начальника уголовного розыска ОМВД России по Кисловодску Армена Цатуряна и его двух сообщников Яниса Попова и Михаила Агафонова. Их обвиняют в покушении на мошенничество в особо крупном размере, передает пресс-служба СКР.

22 октября 2020 года Цатурян, Попов и Агафонов ввели в заблуждение гражданина Куликова, пообещав за вознаграждение закрыть его уголовное дело. Цена вопроса - 3,4 млн рублей. При этом у мужчин не было такой возможности, потому что дело расследовала полиция Пятигорска. При передачи денег группу задержали.

- Расследование уголовного дела осуществлялось во взаимодействии с ГУСБ МВД России и УФСБ России по Ставропольскому краю. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сказано в сообщении СКР.