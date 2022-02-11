Банду из 48 человек осудят на Ставрополье за кражу дизтоплива на заправке

На Ставрополье в суд передано дело в отношении 48 участников преступной группировки. Членов банды обвиняют в краже дизельного топлива.

По версии следствия, в 2019 году сотрудница АЗК в Нефтекумске создала группировку, в которую входили работники заправки, водители и машинисты одной из транспортных компаний.

Одни из них подыскивали скупщиков топлива, вносили в кассовые чеки ложные сведения и продавали топливо по заниженной цене. Другие заправляли баки машин меньшим объемом ДТ, чем указано в чеках.

Следствием было изучено порядка 175 часов видеозаписи и удалось идентифицировать более 100 лиц.

- Уголовное дело по обвинению организатора и остальных участников группы направлено в Нефтекумский районный суд Ставропольского края для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ставрополью.

Ранее пять обвиняемых согласились сотрудничать со следствием и получили условные сроки.