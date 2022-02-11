Прокуратура Ставрополья подвела итоги работы в 2021 году

Фото: прокуратура СК

Прокуратура Ставропольского края подвела итоги работы в 2021 году. В расширенной коллегии участвовали заместитель генерального прокурора России Андрей Кикоть, а также заместители прокурора края, начальники подразделений прокуратуры края, прокуроры городов, районов, межрайонные и специализированные прокуроры.

Андрей Кикоть. Фото: прокуратура СК

Открывал заседание прокурор края Александр Лоренц. За 2021 год ведомство выявило более 180 тысяч фактов нарушения закона и вынесло 80 тысяч актов реагирования. В суды направлены свыше 7 тысяч исков на один млрд рублей. По результатам проверок исполнения законов, проведенных прокурорами, органами расследования возбуждены 190 уголовных дел.

Также прокуратура продолжает проверять реализацию национальных проектов. За год выявлены 669 нарушений закона, вынесено более 400 актов реагирования.

Александр Лоренц. Фото: прокуратура СК

- В своем обращении к участникам коллегии заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Андрей Кикоть отметил, что в зоне особого внимания прокуроров должны находиться вопросы охраны здоровья граждан и оказания государственной социальной поддержки медицинским работникам, окружающей среды, ликвидации задолженности по оплате труда, противодействия теневой занятости, переселения граждан из аварийного жилья и проведения капитального ремонта многоквартирных домов, - сказано в сообщении прокуратуры Ставрополья.

За 2021 год в вопросе соблюдения прав несовершеннолетних на Ставрополье ведомство зарегистрировало более 17 тысяч нарушений, по всем фактам проведена работа. Кроме того, прокуратура добилась возвращения долгов перед работниками на 118 млн рублей.

- По результатам заседания члены коллегии приняли решение и выработали конкретные меры, направленные на повышение эффективности деятельности прокуратуры Ставропольского края, - сообщает пресс-служба ведомства.