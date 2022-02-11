На Ставрополье раскрыто убийство 20-летней давности

Ставропольские следователи раскрыли дело об убийстве 20-летней давности. Преступление произошло в 2001 году на одной из дач в Буденновске. Хозяин дачи поссорился со своим 50-летним подсобником и стал избивать его сначала руками и ногами, а потом схватился за деревянную палку. Палкой он нанес потерпевшему не менее 17 ударов по разным частям тела. Избитого помощника он на вывез на лошади в соседнее село и бросил на одной из улиц.

На следующий день потерпевший скончался в больнице. Раскрыть преступление удалось раскрыть лишь спустя два десятка лет.

- В декабре 2021 года сотрудники СКР и МВД, в рамках постоянно действующей аналитической группы по раскрытию преступлений прошлых лет смогли установить обвиняемого и его местонахождение, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

Все это время мужчина, жестоко избивший своего помощника, жил в соседнем регионе. На допросе он признался в совершенном 20 лет назад преступление.

Дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего» передано в суд.