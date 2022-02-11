Ставропольцам дали четыре совета, как идеально отметить День Святого Валентина

14 февраля - прекрасный повод еще раз рассказать своей половинке о чувствах. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Скоро День Святого Валентина. 14 февраля - прекрасный повод еще раз рассказать своей половинке о чувствах. Как это сделать так, чтобы не повторяться? Даем четыре совета, как идеально отметить День Святого Валентина.

Валентинки - детские шалости

Открытку можно и купить, но лучше сделать своими руками и с душой. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Кто сказал, что открытками-сердечки - удел школьников? Такой знак внимания могут оказать и взрослые, проявив немного фантазии.

Подарите дюжину валентинок за 10-15 рублей, а одну сделайте собственноручно. Приклейте изнутри к краям открытки ленту, завяжите в неполный узел и напишите «Связаны на века». Когда девушка раскроет подарок, узелок внутри завяжется. Не банально и сделано с душой — очень ценно!

Рука к руке

Влюбленные пары могут сделать слепок своих рук. Фото: Мария ЛЕНЦ

Многие родители делают на память гипсовые слепки ручек и ножек деток. В онлайн-магазинах можно найти такие же наборы для влюбленных (стоимость - от 700 рублей). Возьмитесь за руки и опустите их в массу для лепки. Залейте получившуюся форму гипсом и идите на романтический ужин. К его завершению сувенир будет готов.

А на ужин что?

В праздничном ужине важны старание и внимание. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Кстати, о романтическом ужине. Для него необязательно брать еду из ресторана. Здесь, как и с валентинкой, важны старание и внимание. Но важно учесть некоторые правила:

- чем проще, тем лучше. Избегайте слишком острой и соленой пищи. Рыба (особенно та, в которой много костей) - тоже не лучший вариант;

- больше красного в декоре и блюдах (помидоры, красный болгарский перец, ягоды), он ассоциируется у большинства людей со страстью и любовью, потому задаст вечеру нужную атмосферу;

- тщательно выбирайте посуду. Первое впечатление от блюда - самое главное. Пусть порция будет маленькой, но вкусной даже визуально

- пить что-то алкогольное вовсе необязательно.

Куда смотреть?

Кадр из фильма «500 дней лета».

Лучше всего - в глаза и говорить комплименты. Но беспроигрышный вариант для вечера вдвоем - фильм! В День Святого Валентина кино должно быть соответствующим, оптимальный вариант - мелодрамы. Не все они плаксивые.

Специалисты KION рекомендуют три фильма на любой вкус. Любите комедии - смотрите «500 дней лета» (2009 г., режиссер Марк Уэбб). Главный герой Том Хэнсон выучился на архитектора, но зарабатывает сочинением слоганов для открыток. Он влюбляется в новую сотрудницу. У них есть общие интересы, кроме одного главного - он мечтает о семье, а девушка не верит в любовь.

Предпочитаете классические мелодрамы - выбирайте «Историю любви» (1970 г., режиссер Артур Хиллер). Оба учатся прилежно в Гарварде, но он - сын миллионеров, а она - дочь простых работяг. Не получив благословения от родителей, пара решает жить отрешенно, забывая, что у жизни свои правила.

А если примером из кино желаете показать крепость ваши чувств, эксперты KION советуют посмотреть «(Не)идеальные парочки» (2021 г., режиссер Паоло Костелла). Четыре пары вместе обвенчались в церкви. Но в семейное счастье вмешался бюрократический казус - священник оказался «липовым». Чтобы повторно провести церемонию, объявляется месяц «проверки чувств», за который пары должны понять - действительно ли они хотят быть вместе, или это так, фикция.