Минпром Ставрополья объяснил комиссию при оплате газа

Минпром Ставрополья объяснил, почему с местных жителей взымают комиссию при оплате счетов по газу.

Размер комиссии составляет 2%. Всю долю с денег за газ забирают банки и платежные агенты. Организации пошли на такой шаг, потому что вступил в силу закон о том, что расходы ресурсоснабжающего предприятия на оплату услуг банкам за сбор платежей за газ у населения не включены в стоимость услуги.

Это заметило много жителей Ставрополья. Минпром Старвополья заявил, что переплаты можно избежать. Достаточно платить по счетам через личный кабинет компании. Ведомство следит за развитием ситуации.