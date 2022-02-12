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Общество12 февраля 2022 12:33

Жителя Ставрополя поймали на кражах из магазинов

Инцидент попал на видео
Антон ШАПОВАЛОВ
Антон ШАПОВАЛОВ
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В Михайловске поймали 22-летнего парня на кражах из магазинов. Об этом рассказывает пресс-служба ГУ МВД по Ставропольскому краю.

Житель Ставрополя прятал товары в сумку и уходил не расплатившись. Один факт попал на камеры наблюдения. Позже выяснилось, что парень похищал товар из магазинов Михайловска и села Верхнерусского. Его поймали охрана.

- Сотрудники полиции доставили гражданина в отдел, где он дал признательные показания. В ходе разбирательства выяснилось, что ранее молодой человек уже подвергался административному наказанию за мелкое хищение чужого имущества, за что был оштрафован на три тысячи рублей, - сообщает пресс-служба полиции.

Против парня возбудили уголовное дело по статьям "Кража", "Мелкое хищение" и "Покушение на кражу".