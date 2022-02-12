Школьник из Ставрополя заказывал сообщения о минировании из-за подруги

Полицейские нашли школьника, который покупал сообщения о минировании учебного учреждения в Зеленокумске. Об этом рассказал глава Советского района Сергей Воронков.

На электронную почту СОШ №2 Зеленокумска приходило сообщение о минировании трижды - 14, 19 и 21 января. По факту было возбуждено уголовное дело. На днях автора ложных сведений нашли, им оказался 17-летний житель Челябинска. Известно, что он отправлял сообщения через временные электронные адреса. За свои услуги он брал 1,5 тысяч рублей, многие его клиенты такими образом хотели уйти с занятий. Всего известно о 25 эпизодах преступления.

- Этой услугой воспользовался и 14-летний житель города Ставрополя из гимназии №24. Подросток рассказал, что все три заказа были сделаны им для того, чтобы привлечь внимание знакомой девочки, учащейся СОШ №2, - написал Воронков.

Житель Челябинска доставлен в Ставрополь вместе с матерью.