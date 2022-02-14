На Ставрополье 14 февраля сравнялось количество заболевших коронавирусом и выздоровевших от него

Актуальную сводку по ситуации с коронавирусом в Ставропольском крае на 14 февраля 2022 года опубликовал на своей странице в Instagram губернатор Владимир Владимиром. Из нее следует, что количество заболевших коронавирусом за последний день и выздоровевших от него прочти сравнялось. - положительный тест на Covid-19 сдали 1702 человека (165644 - за все время пандемии), закрыли больничный - 1635 (всего - 140910).

- Уровень заболеваемости остается стабильным, но большинство пациентов находятся на амбулаторном лечении. За минувшие сутки госпитализировано 136 пациентов с коронавирусом. К большому сожалению, все еще есть летальные исходы (+11 за сутки, 6631 всего). Соболезную родным скончавшихся, - сообщил Владимиров.

Поэтому, несмотря на достаточно большое количество выявляемых случаев Covid-19 в день (сейчас по этому показателю Ставрополье занимает 40 место по стране), критической нагрузки на коечный фонд нет, на данный момент он свободен на 20%.

По заболеваемости коронавирусом среди детей ситуация следующая: за сутки выявлено 262 новых случая (11091 всего), двум ребятам понадобилась госпитализация, остальные 260 проходят амбулаторное лечение.