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Происшествия14 февраля 2022 8:13

Ставропольцы за неделю отдали мошенникам более 37 млн рублей

Зарегистрировано 159 преступлений в сфере интернет-мошенничества
Алина МАКСИМОВА
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На Ставрополье за неделю зарегистрировано 159 преступлений с использованием сети Интернет. В общей сложности жители края потеряли более 37 млн рублей.

Так, житель Михайловска отдал мошенникам 3,2 млн рублей, откликнувшись на предложение в Интернете заработать. Ему предложили инвестировать в торговую площадку и ставрополец перевел свои накопления на неустановленный счет. Позже он понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию.

- Полицейские проводят необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности и местонахождения злоумышленника, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ставрополью.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».