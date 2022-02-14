Ставропольцы за неделю отдали мошенникам более 37 млн рублей

На Ставрополье за неделю зарегистрировано 159 преступлений с использованием сети Интернет. В общей сложности жители края потеряли более 37 млн рублей.

Так, житель Михайловска отдал мошенникам 3,2 млн рублей, откликнувшись на предложение в Интернете заработать. Ему предложили инвестировать в торговую площадку и ставрополец перевел свои накопления на неустановленный счет. Позже он понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию.

- Полицейские проводят необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности и местонахождения злоумышленника, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ставрополью.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».