Детский сад и школу построят в 2022 году в Октябрьском районе Ставрополя

В 2022 году в Октябрьском районе Ставрополя построят два детских образовательных учреждения: детский сад на 160 мест и школу на 990 мест.

При этом двухэтажное здание детского сада на улице Чапаева находится уже на завершающем этапе строительства. На первом этаже сада разместиться бассейн с двумя раздевалками. Предусмотрена также комната медсестры и дежурного тренера, спортивный и музыкальные залы. На территории уже организованы детские и игровые площадки.

Сейчас строители занимаются монтажом фасада и внутренней отделкой.

- В скором времени приступят к установке оборудования и мебели. Средства на строительство выделены в рамках национального проекта «Демография» и госпрограммы Ставропольского края «Развитие образования», - рассказал Валерий Савченко, министр строительства и архитектуры Ставропольского края

Как сообщили в пресс-службе регионального минстроя, в рамках нацпроекта «Образование» ведется строительство новой школы на 990 мест. Общий объем средств, направленных на строительство объекта составил 1,1 млрд рублей, из них 370 млн рублей выделено из краевого бюджета.

Трехэтажная школа будет построена с учетом современных требований. В школе, помимо учебных кабинетов, предусмотрен зал для гимнастики и подвижных игр, тренажерный и актовый залы, а также столовая.

Сейчас строители занимаются возведением подпорных стен и заливкой фундамента. Объект планируется сдать в этом году.