В Пятигорске хирурги успешно провели операцию на суставе 96-летней пациентке

Хирурги в Пятигорске успешно прооперировали 96-летнюю пациентку. Бабушке заменили тазобедренный сустав. Сейчас она чувствует себя хорошо и идет на поправку.

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» районные и городские больницы каждый год наращивают объемы высокотехнологичной медицинской помощи. Раньше помощь подобного рода оказывалась только в крупных медицинских центрах.

Так, травматологи-ортопеды пятигорской горбольницы каждый год увеличивают количество эндопротезирований крупных суставов.

- В 2022 году они проведут в четыре раза больше высокотехнологичных операций, чем в 2021 – это около 190 операций по замене тазобедренных, коленных, плечевых суставов и 15 хирургических вмешательств по восстановлению передней крестообразной связки, - рассказали в пресс-службе регионального Минздрава.

В прошлом году было сделано 56 таких операций.