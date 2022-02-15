За сутки медики Ставрополья выявили 1277 новых случаев заражения COVID-19

К утру 15 февраля в Ставропольском крае выявили 1277 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии инфицировали 166,9 тысячи человек. Также за сутки выздоровели 1154 человека, в больницы попали 126 ставропольцев.

Об этом рассказал губернатор региона Владимир Владимиров в официальном инстаграм-аккаунте.

- Ежесуточное число новых смертельных исходов, связанных с коронавирусом, за недавние дни уменьшилось. Тем не менее, они все еще есть. Соболезную родным скончавшихся, - написал глава Ставрополья.

Отметим, за день от коронавируса скончались 10 человек. Заболели 272 ребенка, 11 из них госпитализировали в больницы, они находятся под наблюдением медиков.