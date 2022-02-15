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Общество15 февраля 2022 9:41

В 2022 году малоимущие ставропольцы получат субсидии на жилье и "коммуналку"

Выплаты можно получить раз в полгода
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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В Ставропольском крае граждане, у которых на оплату коммунальных услуг и жилья уходит 22% от доходов, получат специальные субсидии. Государство поможет им платить меньше. Об этом рассказали в региональном Минтруда.

По данным ведомства, поддержку могут получить ставропольцы с низким доходом, которые не имеют долгов по оплате аренды и "коммуналки". Субсидию выплачивают раз в полгода как арендаторам, так и собственникам жилья.

При этом размер выплаты для каждой семьи разный: он равен разнице между региональным стандартом ЖКУ и долей расходов на оплату ЖКУ в доходе семьи.