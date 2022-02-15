Прокуратура Ставрополья взыскала с экс-директора 145 млн за неуплаченные налоги

Прокуратура Ставрополья добилась взыскания более 145 млн рублей, не уплаченных по налогам. Об этом рассказывает пресс-служба ведомства.

Причастный к этому бывший директор компании в 2020 году был осужден за уклонение от уплаты налогов. Через год прокуратура выступила с иском о взыскании суммы в бюджет государства и выиграла дело. Мужчина безуспешно пытался оспорить решение суда, но судебная коллегия оставила его без изменений.

Фирма, которой управлял осужденный, исключена из из ЕГРЮЛ и прекратила работу.