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Общество15 февраля 2022 11:11

Прокуратура Ставрополья взыскала с экс-директора 145 млн за неуплаченные налоги

Ранее он был осужден за это преступление
Антон ШАПОВАЛОВ
Антон ШАПОВАЛОВ
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Прокуратура Ставрополья добилась взыскания более 145 млн рублей, не уплаченных по налогам. Об этом рассказывает пресс-служба ведомства.

Причастный к этому бывший директор компании в 2020 году был осужден за уклонение от уплаты налогов. Через год прокуратура выступила с иском о взыскании суммы в бюджет государства и выиграла дело. Мужчина безуспешно пытался оспорить решение суда, но судебная коллегия оставила его без изменений.

Фирма, которой управлял осужденный, исключена из из ЕГРЮЛ и прекратила работу.