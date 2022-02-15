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Происшествия15 февраля 2022 12:36

Прокуратура обвинила ставропольчанку по делу о сбыте наркотиков

Она была участницей организованной банды, других членов группы тоже судят
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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Прокуратура Ставропольского края сообщила, что против местной жительницы утвердили обвинение по делу о покушении на сбыт наркотиков. Она делала закладки на Ставрополье и в Карачаево-Черкесии.

- Незаконная деятельность указанных лиц была пресечена сотрудниками правоохранительных органов, из оборота изъято более 1 кг наркотических средств синтетического происхождения, - сказано в сообщении ведомства.

Помимо женщины, задержали пять участников группировки. По их делам все еще идет расследования - пытаются установить иерархию внутри банды и понять степень вины каждого наркодилера.