Прокуратура обвинила ставропольчанку по делу о сбыте наркотиков

Прокуратура Ставропольского края сообщила, что против местной жительницы утвердили обвинение по делу о покушении на сбыт наркотиков. Она делала закладки на Ставрополье и в Карачаево-Черкесии.

- Незаконная деятельность указанных лиц была пресечена сотрудниками правоохранительных органов, из оборота изъято более 1 кг наркотических средств синтетического происхождения, - сказано в сообщении ведомства.

Помимо женщины, задержали пять участников группировки. По их делам все еще идет расследования - пытаются установить иерархию внутри банды и понять степень вины каждого наркодилера.