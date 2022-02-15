Ставрополью выделили 743 млн рублей по госпрограмме для ремонта дорог и мостов

Ставропольский край получил 743 миллиона рублей на ремонт дорог, мостов и путепроводов в 2022 году. Средства выделили по госпрограмме "Региональная и местная дорожная сеть". Региональные власти уже запланировали, как потратят эти деньги.

Реконструируют трассы у горы Малое седло на двух участках. Комплексный ремонт потребует 190 миллионов рублей. Всего на 2022 год запланированы работы на 45 разных объектах общей протяженностью 132 километра.

Отметим, что Ставропольский край стал одним из лидеров по качеству дорог в России. Региона успешно реализует средства по нацпроекту "Безопасные и качественные дороги" и подтягивает региональные трассы до федеральных нормативов.