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Происшествия16 февраля 2022 6:09

В Ессентуках 12-летний школьник сломал ногу в ДТП с Ладой Грантой

Водитель допустил наезд на пешехода, на момент ДТП он был трезв
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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По данным ГИБДД Ставропольского края, 15 февраля в Ессентуках в ДТП пострадал 12-летний подросток. Он пересекал дорогу по пешеходному переходу, когда на него наехал водитель Лады Гранты.

- С переломом ноги 12-летний школьник доставлен в больницу. Автомобилем управлял 47-летний житель Пятигорска, который был трезв, злостным нарушителем ПДД не является, - сказано в сообщении ведомства.

Мальчику оказали медицинскую помощь, правоохранители начали проверку по данному инциденту.

Недавно в городах-курортах Ставрополья полиция проводила рейды на пешеходов, которые нарушают ПДД. Многие аварии происходят с их участием, в том числе потому, что граждане переходят дорогу в неположенных местах. Правоохранители останавливали нарушителей и проводили с ними беседу о возможных последствиях.

Больше всего ПДД нарушают пешеходы Невинномысска и Ессентуков.