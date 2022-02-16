В Ессентуках 12-летний школьник сломал ногу в ДТП с Ладой Грантой

По данным ГИБДД Ставропольского края, 15 февраля в Ессентуках в ДТП пострадал 12-летний подросток. Он пересекал дорогу по пешеходному переходу, когда на него наехал водитель Лады Гранты.

- С переломом ноги 12-летний школьник доставлен в больницу. Автомобилем управлял 47-летний житель Пятигорска, который был трезв, злостным нарушителем ПДД не является, - сказано в сообщении ведомства.

Мальчику оказали медицинскую помощь, правоохранители начали проверку по данному инциденту.

Недавно в городах-курортах Ставрополья полиция проводила рейды на пешеходов, которые нарушают ПДД. Многие аварии происходят с их участием, в том числе потому, что граждане переходят дорогу в неположенных местах. Правоохранители останавливали нарушителей и проводили с ними беседу о возможных последствиях.

Больше всего ПДД нарушают пешеходы Невинномысска и Ессентуков.