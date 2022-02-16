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Происшествия16 февраля 2022 9:54

Житель Ставрополья пытался откупиться от сотрудника ДПС золотым браслетом

Однако полицейский взятку не принял и составил протокол на пьяного водителя
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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В Следкоме Ставропольского края сообщили, что против 41-летнего местного жителя завели уголовное дело по статье "покушение на дачу взятки". Его остановили на дороге за пьяным вождением, а он пытался откупиться от полицейского золотым браслетом.

- По данным следствия, в январе текущего года водитель легкового автомобиля, находясь в состоянии алкогольного опьянения, попытался передать инспектору дорожно-патрульной службы отдела МВД России по Петровскому городскому округу взятку в виде золотого браслета за освобождение от административной ответственности, - сказано в сообщении ведомства.

Однако правоохранитель взятку не принял и составил протокол. Расследование дела продолжается, позже материалы передадут в суд для рассмотрения по существу.