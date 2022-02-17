За сутки медики Ставрополья выявили 1821 случай заражения коронавирусом

К утру 17 февраля в Ставропольском крае медики зафиксировали 1821 новый случай заражения коронавирусом, всего с начала пандемии инфицировались 170,3 тысячи человек. Среди них - 11,8 тысячи детей (+212).

Об этом рассказал губернатор региона Владимир Владимиров в официальном инстаграм-аккаунте. Также за сутки болезнь побороли 1746 человек, скончались 15 ставропольцев. Нагрузка на амбулаторное звено растет, но в больницы госпитализируют незначительную часть зараженных.

- Около 1 миллиона 329 тысяч жителей края уже сделали прививку от COVID-19. В том числе 1 миллион 87 тысяч – обоими компонента вакцины, - написал Владимиров.