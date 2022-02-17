Два человека погибли при пожаре в частном домовладении на Ставрополье

В МЧС по Ставропольскому краю сообщили, что в Новоалександровске по улице Гагарина произошел пожар: загорелась крыша частного дома. Когда пожарные начали осматривать здание, они обнаружили двух погибших.

Начали локализовать огонь, площадь горения - 40 квадратных метров. Когда огонь удалось потушить полностью, начали проливку дома и разбор конструкций.

- В работе по тушению пожара задействовано 38 человек служб экстренного реагирования и 11 единиц техники, - сказано в сообщении ведомства.

Правоохранительные органы во время проверки установят личности погибших, а также обстоятельства произошедшего.