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Происшествия17 февраля 2022 7:51

Два человека погибли при пожаре в частном домовладении на Ставрополье

Огонь начал распространяться по кровле и охватил дом
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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В МЧС по Ставропольскому краю сообщили, что в Новоалександровске по улице Гагарина произошел пожар: загорелась крыша частного дома. Когда пожарные начали осматривать здание, они обнаружили двух погибших.

Начали локализовать огонь, площадь горения - 40 квадратных метров. Когда огонь удалось потушить полностью, начали проливку дома и разбор конструкций.

- В работе по тушению пожара задействовано 38 человек служб экстренного реагирования и 11 единиц техники, - сказано в сообщении ведомства.

Правоохранительные органы во время проверки установят личности погибших, а также обстоятельства произошедшего.