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Общество17 февраля 2022 12:23

24 территории Ставрополья получат 1,3 млрд рублей субсидий на возведение дорог

Средства выделят из дорожного фонда края
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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24 муниципалитета Ставропольского края получат суммарно 1,3 миллиарда рублей для улучшения качества местных дорог и строительства новых. Деньги распределят из краевого дорожного фонда, работы пройдут по программе "Развитие транспортной системы".

Об этом рассказали в Миндоре региона. Ставрополь и Ессентуки, а также Красногвардейский и Курский округа уже получили 803 миллиона рублей.

- Губернатор Владимир Владимиров определяет одной из основных задач - повышение качества улично-дорожной сети муниципальных образований края. На эти цели ежегодно выделяются значительные средства из регионального дорожного фонда, - рассказал глава министерства Евгений Штепа.

Средства выделят сразу на несколько лет: с 2022 по 2024 год.