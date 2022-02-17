Инфляция на Ставрополье ускорилась до 9,39% в январе 2022 года

В Ставропольском крае показатель инфляции за январь 2022 года составил 9,39%. Это больше, чем в декабре 2021 года, когда она достигала 9,0%. Об этом рассказали в Банке России.

По данным ведомства, инфляция в Ставропольском крае выше, чем в среднем по России, но ниже, чем в СКФО, где инфляция 9,86%.

- Рост цен преимущественно обусловлен увеличением издержек производителей и поставщиков некоторых товаров и услуг на фоне дальнейшего роста спроса. Также динамика цен связана с эффектом низкой сравнительной базы по отдельным продуктам питания и индексацией тарифов общественного транспорта, - сказано в сообщении Банка.

Сильно выросли цены на услуги и непродовольственные товары, а вот на продукты прирост цен заметно снизился.