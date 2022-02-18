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Здоровье18 февраля 2022 5:15

К утру 18 февраля на Ставрополье обнаружили 1630 зараженных COVID-19

Общее число заболевших перевалило за 171,9 тысячу человек
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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В Ставропольском крае 1630 человек заразились коронавирусом за сутки. Они сделали тест и получили диагноз от медиков. 147 из них пришлось лечь в больницу из-за серьезных симптомов. Об этом сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров в официальном инстаграм-аккаунте.

- За минувший день выздоровело 1566 человек. Всего за время пандемии побороли болезнь почти 147 тысяч наших земляков. Уровень заболеваемости немного снизился, большинство пациентов проходят амбулаторное лечение, - написал чиновник.

К сожалению, за сутки от коронавируса скончались 12 человек. Уровень летальности месяцами остается на прежнем уровне.

Дети тоже болеют коронавирусом и штаммом "омикрон". За сутки диагноз поставили 177 юным ставропольцам, 9 из них госпитализировали в больницы, 168 находятся на амбулаторном лечении.