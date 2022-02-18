В 2021 году на Ставрополье через суд вернули 57,5 млн рублей зарплаты работникам

В УФССП Ставропольского края сообщили, что за 2021 год судебные приставы вернули 57,5 миллионов рублей заработной платы работникам, которым ее задерживали или вовсе не выдавали.

- Также нам удалось сохранить положительную динамику по исполнительным производствам о взыскании алиментных платежей по количеству. Остаток исполнительных производств на начало текущего года не превышает показатель прошлого. Всего в пользу детей в 2021 году взыскано более 273,5 млн руб, - сказано в сообщении ведомства.

По сравнению с 2020 годом приставы завели на 115 тысяч больше исполнительных производств, а взысканная сумма увеличилась на 1 миллиард 700 миллионов рублей и составила 8 миллиардов 800 миллионов.