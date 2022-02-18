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Происшествия18 февраля 2022 10:10

На Ставрополье сотрудники ДПС пойдут под суд за получение взятки в 60 тысяч

Они остановили пьяного водителя грузовика и согласились его отпустить без протокола за вознаграждение
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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В Следкоме Ставропольского края сообщили, что против двух сотрудников ДПС из Предгорного округа возбудили уголовное дело по статье "получение взятки". Они остановили водителя грузовика и потребовали с него деньги, чтобы не составлять протокол.

- Инспекторы выявили признаки опьянения водителя. За не привлечение водителя к административной ответственности и не наложения административных санкций на работодателя, который выпустил мужчину на линию в состоянии опьянения, подозреваемые получили от мужчин взятку на общую сумму 60 тысяч рублей, - сказано в сообщении ведомства.

Расследование дела продолжается, сейчас решают вопрос об избрании меры пресечения для правоохранителей.