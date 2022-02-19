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Происшествия19 февраля 2022 13:59

Четыре семьи из горевшего в Ставрополе дома поселили в гостинице

В многоэтажке ведутся восстановительные работы
Никита АВДЕЕВ
Никита АВДЕЕВ
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После пожара в многоэтажке Ставрополя на улице Багратиона с 6 пострадавшими четыре семьи переехали временно жить в муниципальную гостиницу. Как рассказал глава города, там они пробудут, пока не смогут вернуться в свои квартиры.

Их и в целом горевший доме сейчас обследуют - специалисты начали проводить оценку повреждений.

Уже известно, что металлопрофиль на крыше не пострадал. Идет работа по восстановлению систем электроснабжения и отопления.

- Огонь повредил стропильную систему на общей площади 300 квадратных метров, - указали в администрации.

Напомним, что все пострадавшие - взрослые, они сейчас на лечении в больнице №4.