Четыре семьи из горевшего в Ставрополе дома поселили в гостинице

После пожара в многоэтажке Ставрополя на улице Багратиона с 6 пострадавшими четыре семьи переехали временно жить в муниципальную гостиницу. Как рассказал глава города, там они пробудут, пока не смогут вернуться в свои квартиры.

Их и в целом горевший доме сейчас обследуют - специалисты начали проводить оценку повреждений.

Уже известно, что металлопрофиль на крыше не пострадал. Идет работа по восстановлению систем электроснабжения и отопления.

- Огонь повредил стропильную систему на общей площади 300 квадратных метров, - указали в администрации.

Напомним, что все пострадавшие - взрослые, они сейчас на лечении в больнице №4.