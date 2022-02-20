На Ставрополье за сутки коронавирус подтвердился еще у 1260 человек

На Ставрополье за прошедшие сутки коронавирус подтвердился у 1260 жителей края. Всего с начала пандемии COVID-19 выявлен у 175 033 ставропольцев.

Обновленные данные по коронавирусной инфекции в регионе обнародовал глава Ставрополья Владимир Владимиров. Губернатор отметил, что большинство заболевших находятся на амбулаторном лечении.

- С 18 на 19 февраля были госпитализированы 165 человек. При этом более 20 процентов специализированных COVID-коек свободны, - отметил Владимиров.

Также за сутки жертвами вируса стали 11 человек. Число летальных исходов за все время распространения инфекции составило 6704 человека.

Тем временем в крае продолжается иммунизация населения против коронавируса. Двумя компонентами вакцины уже привиты 1 млн 93 тыс жителей края.