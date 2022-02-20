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Происшествия20 февраля 2022 8:14

В Железноводске риелтор-иностранец стал фигурантом дела о мошенничестве

Он не вернул клиентке деньги за услуги, которые не оказал
Алина МАКСИМОВА
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В Железноводске риелтор-иностранец стал фигурантом уголовного дела по статье «Мошенничество». Дело завели после обращения 38-летней местной жительницы в полицию.

Женщина рассказала, что по совету знакомой обратилась к риелтору, передала ему документы для проверки и сразу оплатила услуги. При покупке недвижимости никакой правовой поддержки от мужчины она не получила, а деньги он возвращать не захотел. Тогда потерпевшая обратилась в полицию.

- В результате проведенной работы сотрудники уголовного розыска установили местонахождение злоумышленника, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ставрополью. - Им оказался 33-летний житель одной из стран ближнего зарубежья, имеющий вид на жительство на территории Российской Федерации.